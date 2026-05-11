ICE solicita la custodia de venezolano arrestado por aberrante agresión contra su hijastra: así avanza el caso de Walter Travieso

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Un hombre venezolano quedó bajo arresto tras ser acusado por abusar sexualmente de su hijastra en el estado de Montana, Estados Unidos.

El presunto agresor sexual quedó identificado como Walter Jesús Travieso Soto, quien se encargaba de cuidad de las tres hijas de su novia, fallecida en 2024.

De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el hombre habría abusado sexualmente de una de las menores, de 16 años de edad.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó una orden de detención contra el venezolano, por medio de la cual solicita a las autoridades de Montana que Travieso no sea liberado, sino que pase a la custodia del ente migratorio para su posterior deportación.

Abusó de la hija de su novia fallecida

Se pudo conocer que Travieso ingresó de manera irregular a Estados Unidos durante el año 2023. Tras su llegada al país, estuvo detenido por un tiempo y luego quedó en libertad.

Posteriormente, en 2024, su novia murió en un accidente de tránsito, por lo que las tres hijas de la mujer quedaron bajo custodia del venezolano.

En 2025 las autoridades policiales comenzaron a investigarlo, por sospechas relacionadas con el delito de abuso.

La tía de las niñas denunció los hechos luego de encontrar fotos y videos de Travieso, en las que aparecía mientras besaba a la hija mayor de su difunta pareja.

Luego, la adolescente confesó que había sido víctima de abuso sexual en reiteradas oportunidades. Añadió que, en una ocasión, el hombre también la habría estrangulado.

Fijan fianza de 200 mil dólares al venezolano

El venezolano quedó detenido el pasado mes de febrero y enfrenta cargos por el delito de relaciones sexuales sin consentimiento con una menor de 16 años.

El tribunal encargado del caso fijó una fianza de 200 mil dólares contra el acusado.

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Lauren Bis declaró que el venezolano “no estaría en este país si no fuera por las desastrosas políticas de detención y liberación de la administración Biden, que le permitieron ingresar”.

Agregó que “el ICE solicita a las autoridades de Montana que entreguen a este criminal pervertido a su custodia para que podamos sacarlo de nuestras calles y de nuestro país”.

La funcionaria afirmó que los organismos de seguridad trabajan para que Travieso no vuelva a las calles.

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