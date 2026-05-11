Hallan a seis personas sin vida en un tren de carga en Texas: revelan posibles causas de su muerte

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Los cuerpos de seis personas se localizaron dentro de un vagón de carga de un tren de Union Pacific en Laredo, Texas.

El incidente se registró este domingo en la ciudad ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, informaron las autoridades.

Hallan sin vida a seis personas en tren de carga

El hallazgo ocurrió poco después de las 3:30 de la tarde, según José Espinoza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo, reseñó CNN.

Laredo se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. Los trenes de Union Pacific operan a través de la frontera y es la única empresa ferroviaria que da servicio a todos los puntos de acceso hacia México, según el sitio web de la compañía de transporte de carga.

De acuerdo con el medio estadounidense, se sospecha que las víctimas habrían muerto por causa de las fuertes temperaturas la tarde del domingo, que alcanzaron entre los 32 y 35 grados Celsius aproximadamente. Sin embargo, las autoridades aún no han informado cómo murieron las personas, o si el calor fue un factor.

Se desconocen las identidades de los fallecidos

Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, su edad, género o estatus migratorio.

“Es un hecho muy lamentable”, dijo Espinoza. “Se perdieron demasiadas vidas”, añadió.

En un comunicado, Union Pacific expresó estar "muy entristecida" por lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades en la investigación.

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