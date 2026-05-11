Revelan causa de muerte del exconcejal del PSUV en centro de detención

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Un vuelco radical dieron las investigaciones en torno a la muerte de José Manuel García Sabino (31), exconcejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e ingeniero, quien fue hallado sin vida dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui.

Aunque inicialmente el caso se reportó como un presunto suicidio, los resultados de la autopsia practicada en el Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses (Senamecf) de Barcelona confirmaron que el exedil fue asesinado, reveló un reporte de la periodista Susana Quijada en un reporte para el noticiero de Televen.

La autopsia desmonta la hipótesis del suicidio

Según lo reseñado por Quijada, el cuerpo de García Sabino fue localizado colgado de un mecate en el área del baño del retén policial, escena que fue alertada a los custodios por los propios internos.

Sin embargo, los exámenes forenses de rigor determinaron de manera concluyente que la causa del deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Tras este hallazgo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal de Anaco asumió el caso bajo la calificación de homicidio.

Al respecto, Quijada indicó que, como consecuencia del dictamen forense y las primeras pesquisas de campo en el calabozo, las autoridades judiciales confirmaron que los 34 compañeros de celda del exconcejal serán imputados formalmente por su presunta participación o complicidad en el crimen.

¿Por qué estaba detenido el exconcejal?

García Sabino se encontraba tras las rejas desde el pasado 23 de febrero de 2026. Se le investigaba por el delito de estafa agravada continua con multiplicidad de víctimas, tras haber diseñado un sistema de ahorro programado para la entrega de motocicletas.

De acuerdo con los reportes, el plan funcionó en un principio, pero colapsó debido al presunto incumplimiento de varios participantes, lo que derivó en su detención.

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