Venezolana asesinada por su pareja tras acalorada discusión: el homicida confesó el crimen

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Una mujer venezolana fue brutalmente asesinada por su pareja tras una discusión que se registró en la comuna de La Cruz, en la región de Valparaíso, en Chile.

Por este crimen, un hombre venezolano quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el “femicidio” de su compañera.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, el imputado habría atacado a la mujer, de 41 años de edad, con un arma punzopenetrante en medio de una discusión.

Prisión preventiva por homicidio de la venezolana

Según la información que compartió el fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián De la Fuente, “la fiscalía formalizó por el delito de femicidio íntimo, solicitando la prisión preventiva al tribunal por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Desde la Policía de Investigaciones de Chile, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, señaló que “al constituirse los detectives lograron establecer que la víctima corresponde a una mujer extranjera, quien presentaba una herida cervical”.

Por su parte, la policía chilena (Carabineros) informó que, tras conocer sobre el violento crimen, el personal del organismo de seguridad se movilizó hasta el domicilio donde ocurrieron los hechos, para verificar la denuncia.

Homicida confesó el crimen

Al llegar, los funcionarios se encontraron “con el autor de los hechos quien confesó de forma inmediata haber agredido con un arma blanca a su pareja”.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del venezolano, cuya identidad no ha sido revelada, reportó BioBioChile.

Se fijó un plazo de investigación de 100 días.

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