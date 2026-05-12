Robaba celulares para venderlos a secuestradores virtuales: así operaba entre Guarenas y Guatire

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Este lunes se dieron a conocer los detalles de una operación de la División Contra Extorsión del Cicpc en Miranda, que logró la captura de un sujeto de 49 años que fungía como cooperador de una red criminal entre Guarenas y Guatire.

De acuerdo a los reportes de las autoridades el sujeto capturado fue identificados como José Francisco Rada Ramos.

Al momento de la captura, se le incautaron municiones y un equipo celular que está siendo analizado por expertos en informática forense.

Modus Operandi

A diferencia del ladrón común que vende el celular por piezas o para uso personal, Rada Ramos tenía un objetivo corporativo criminal.

Este, se desplazaba por diversos puntos de Guatire para identificar víctimas vulnerables.

Despojaba a las personas de sus celulares bajo la modalidad de robo o hurto

En lugar de ir al "mercado negro" tradicional, entregaba los equipos a bandas dedicadas al secuestro virtual.

El detenido recibía un pago por cada equipo entregado, financiando así su operatividad en la zona.

Según la minuta political, el detenido quedó puesto a orden del Ministerio Público.

¿Por qué robar celulares para secuestradores?

Los delincuentes de alto nivel necesitan teléfonos robados por tres razones principales:

Realizar llamadas de extorsión desde números que no están a su nombre ni tienen rastreo GPS vinculado a ellos.

Obtener contactos, fotos familiares y datos personales de la víctima original para darle credibilidad a los engaños de "secuestro de un familiar".

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