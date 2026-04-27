Presupuesto millonario: los fondos globales de EEUU que "blindarán" la reapertura en Caracas

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Este lunes 27 de abril se dio a conocer que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) solicitó formalmente al Congreso un presupuesto de 14,3 millones de dólares para financiar y expandir su presencia en Venezuela durante el año fiscal 2027.

Lo que deja ver que el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas da un paso administrativo crucial.

Según el documento de justificación del presupuesto congresional, el objetivo estratégico es la reinserción diplomática total.

Por lo que los fondos no solo cubrirán gastos operativos, sino que están destinados a una reconstrucción estructural que incluye:

Contabilidad y recursos humanos.

Logística vehicular y personal de adquisiciones.

Mantenimiento de infraestructura y sistemas de tecnología de la información (IT).

Personal en Caracas

Además, el desglose de recursos revela una estructura inicial modesta pero operativa.

La misión diplomática en la capital venezolana contaría con tres funcionarios estadounidenses y 16 empleados locales, quienes serían los encargados de liderar la fase de transición y recuperación de la sede.

Esta solicitud financiera coincide con el reciente arribo al país de John Barrett, nuevo encargado de negocios de EEUU, quien ya sostuvo reuniones en el Palacio de Miraflores.

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