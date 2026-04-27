Cena de corresponsales de la Casa Blanca: FBI anticipa nueva fecha

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El director del FBI, Kash Patel, confirmó que se revisarán por completo los protocolos de seguridad luego del incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que fue evacuado el presidente Donald Trump.

La agencia federal asegura que estará preparada si la actividad se reprograma en las próximas semanas.

Cambios en el esquema de seguridad

Las autoridades estadounidenses trabajan en un nuevo modelo de protección para este tipo de eventos, con el objetivo de evitar fallas similares, según informa el medio Alberto News.

Patel señaló que el enfoque será diferente y más estricto, especialmente ante la presencia de altos funcionarios del Gobierno.

“Creo que lo haremos de una manera completamente diferente. El sábado por la noche escucharon al presidente decir que lo haremos de nuevo en breve, tal vez en unos 30 días, y que estaremos listos para ello ”.

El FBI mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido, incluyendo el perfil del sospechoso identificado como Cole Allen. Las autoridades han recopilado información clave para entender sus motivaciones y movimientos previos al intento de ingreso armado al evento.

El análisis incluye comunicaciones digitales, entrevistas a personas cercanas y revisión de antecedentes del implicado, con el fin de reconstruir los hechos de manera detallada.

“Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal ”.

El director del FBI destacó que la reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata y coordinada, lo que permitió controlar la situación en poco tiempo. Según explicó, se trató de una de las respuestas operativas más rápidas registradas en incidentes de esta naturaleza.

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