Refinería francesa se prepara para sellar acuerdos con Pdvsa: detalles de la estrategia de TotalEnergies

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela y grandes empresas energéticas europeas continúan dando pasos importantes para retomar sus lazos comerciales en el sector de los hidrocarburos.

De acuerdo con los últimos reportes de Bloomberg, la compañía francesa TotalEnergies y la británica British Petroleum (BP) lideran esta nueva etapa de inversiones y acuerdos con el Estado venezolano.

Dichos movimientos buscan reactivar la producción de crudo y gas en el país, aprovechando la infraestructura existente y las nuevas oportunidades de mercado hacia los EEUU.

Alianza entre TotalEnergies y PDVSA

La empresa francesa TotalEnergies está muy cerca de cerrar contratos comerciales con la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. ( PDVSA) para obtener acceso directo al petróleo. Actualmente, la comercialización del crudo local está concentrada en pocas manos, por lo que este acuerdo pondría a la firma europea en una posición de ventaja.

El plan consiste en recolectar el petróleo en Venezuela y enviarlo a la costa del Golfo en EEUU. Específicamente, el destino será la refinería de Port Arthur en Texas, la cual tiene capacidad para procesar 238.000 barriles por día.

Esta planta es ideal para este tipo de crudo, permitiendo que la empresa gestione todo el proceso desde la extracción hasta la refinación.

Acuerdos para la explotación de gas

Por otro lado, British Petroleum oficializó su regreso al país mediante la firma de un memorando de entendimiento con las autoridades venezolanas. El objetivo principal de esta unión es la exploración y explotación de gas en campos ubicados en el mar, específicamente en la zona conocida como Plataforma Deltana.

Como parte de este compromiso, la empresa británica ya abrió una oficina de representación en Caracas. Este proyecto de gas busca no solo abastecer el mercado interno, sino también establecer conexiones para exportar este recurso, fortaleciendo la posición de Venezuela como un proveedor de energía en la región.

Además, otras empresas europeas como Eni de Italia y Repsol de España también mostraron interés en aumentar su participación en los proyectos venezolanos.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube