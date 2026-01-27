Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 26 de enero, distintas cuentas en X dedicadas a los rastreos marítimos, reportaron que el USS Gerald R. Ford de los Estados Unidos se dirige nuevamente al centro del Caribe.

El portaviones habría salido de las Isla Vírgenes rumbo al sur.

"El USS Gerald Ford ha regresado a St. Thomas para su segunda visita como parte de las operaciones del Comando Sur de los Estados Unidos en el Caribe", informó The Virgin Islands Consortium en su cuenta de Facebook días atrás.

"El portaaviones permanecerá en aguas territoriales hasta el 26 de enero, y se espera que llegue un buque más pequeño de la Marina después de su partida", añadió.

Es por ello que este lunes, las cuentas que rastrean sus movimientos, así como el de otras embarcaciones, aseguran que regresa al Mar Caribe. Cabe recordar que, el portaviones nuclear fue desplegado en 2025 con el objetivo de combatir el narcotráfico y realizar otras labores de patrullaje al sur del continente.

En las cuentas oficiales del gobierno norteamericano no se ha informado sobre la nueva trayectoria y si, efectivamente, se desplegará nuevamente en el Caribe.

¿Cómo es el portaviones USS Gerald R. Ford?

El USS Gerald R Ford, es considerado por la Marina de Estados Unidos como “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”.

Con un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y una eslora de 1.100 pies (334 metros), el Ford es el buque de guerra más grande que este país haya lanzado jamás al mar.

Lleva una tripulación de casi 4.600 personas, incluyendo su ala aérea. El uso de imanes en lugar de vapor para impulsar las catapultas del barco le otorga al Ford la capacidad de lanzar aeronaves con mayor velocidad, con armas más pesadas y más combustible, según lo describe un reportaje de CNN,

