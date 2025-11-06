Política

¡Se rompe el vínculo! El Congreso peruano castiga a Sheinbaum por injerencia en asuntos internos

El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, la moción.

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 02:18 pm

El Congreso de la República de Perú aprobó este 7 de noviembre la moción que declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La decisión se adopta con una amplia mayoría de votos en medio de la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países, motivadas por el asilo político que México concedió a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, la moción del Orden del Día N.º 19057.

Congresistas peruanos denuncian la "inaceptable injerencia" de la mandataria mexicana en los asuntos internos de la nación.

 El Congreso peruano castiga a Sheinbaum por injerencia

La moción, impulsada por los congresistas Ernesto Bustamante (FP), Alejandro Aguinaga (FP), María del Carmen Alva (FP), Roselli Amuruz (AP), José Cueto (HyD), Gladys Echaíz (HyD), Nelcy Heidinger (APP) y Milagros Jáuregui (RP), según el reporte oficial de El Congreso.

 

 

También puede visitar nuestra sección Internacionales 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
belleza
Estados Unidos
Jueves 06 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América