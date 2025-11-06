¡Se rompe el vínculo! El Congreso peruano castiga a Sheinbaum por injerencia en asuntos internos

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de la República de Perú aprobó este 7 de noviembre la moción que declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La decisión se adopta con una amplia mayoría de votos en medio de la escalada de tensiones diplomáticas entre ambos países, motivadas por el asilo político que México concedió a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, la moción del Orden del Día N.º 19057.

Congresistas peruanos denuncian la "inaceptable injerencia" de la mandataria mexicana en los asuntos internos de la nación.

El Congreso peruano castiga a Sheinbaum por injerencia

La moción, impulsada por los congresistas Ernesto Bustamante (FP), Alejandro Aguinaga (FP), María del Carmen Alva (FP), Roselli Amuruz (AP), José Cueto (HyD), Gladys Echaíz (HyD), Nelcy Heidinger (APP) y Milagros Jáuregui (RP), según el reporte oficial de El Congreso.

