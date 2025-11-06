Juan Carlos I revela los secretos de su reinado: las duras confesiones contra Felipe VI y Letizia

Suscríbete a nuestros canales

Rompiendo con la tradición no escrita que dicta el silencio de los monarcas, el hombre que reinó como Juan Carlos I durante casi cuatro décadas decidió tomar la pluma para ofrecer su versión de los hechos.

Su libro de memorias, titulado "Juan Carlos I de España: Reconciliación", ya está a la venta en Francia y fue presentado como un relato sin filtros de su vida y los escándalos que empañaron su reinado.

De acuerdo con la BBC, la publicación llega en un momento delicado, apenas unas semanas antes de que España conmemore el 50º aniversario de su ascenso al trono tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975.

El origen de la corona y su relación con Franco

A lo largo de sus casi 500 páginas, el libro busca "limpiar" un legado marcado por escándalos financieros y amorosos que culminaron con su apartamiento de la vida pública y la retirada de su asignación presupuestaria por parte de su hijo, el actual rey Felipe VI.

Juan Carlos I aborda directamente cómo obtuvo su corona, una que le fue otorgada por decisión de Francisco Franco, pasando por delante de su propio padre, el sucesor natural.

En un capítulo, el emérito expresa un profundo respeto hacia Franco, llegando a escribir: "Le respetaba enormemente. Nunca deje que nadie le criticara delante de mí (...) Apreciaba hasta su inteligencia", y añade que "nadie le pudo destronar... ese es su logro".

El libro, que recorre su biografía desde que dejó Lisboa con diez años en 1948, también incluye detalles de su formación castrense.

Los cien millones de Arabia Saudí y la pensión "robada"

El rey emérito ofrece su explicación sobre el polémico regalo de cien millones de dólares que recibió del rey de Arabia Saudí en 2008.

Afirmó que fue un obsequio que "no pudo rechazar" y que lo aceptó "para la institución" y para "asegurar su vejez". Subraya que él es el "único jubilado que no cobra pensión" y se lamenta de ser "el único español al que se le ha prohibido" recibir la indemnización que le correspondía como jefe de Estado jubilado, retirado por Felipe VI.

En cuanto al destino de 65 millones de esos fondos, revela que fueron a parar a Corinna Larsen, quien le habría recordado que "nunca" se los iba a devolver.

¿Qué dice sobre la distancia con Felipe VI y las críticas a Letizia Ortiz?

La obra de Laurence Debray también profundiza en las tensas relaciones familiares. El emérito se conmovió por la actitud de su hijo, el rey Felipe VI, cuando renunció a la herencia en 2020: "Me dio la espalda por deber pero me duele verlo tan insensible en lo personal".

Además, el libro cuestiona abiertamente la llegada de la reina Letizia Ortiz a la Zarzuela y critica su papel. Aunque no la nombra al enumerar a los miembros de su familia real, acusa a su nuera de no haber "favorecido la cohesión de las relaciones familiares", reflejando la mala relación que mantuvieron.

De hecho, la dedicatoria del libro incluye a varios miembros de la Familia Real, pero omite a la actual Reina de España.

La editorial decidió retrasar la publicación de "Reconciliación" en España hasta diciembre, para evitar que interfiera en los actos de conmemoración del 50º aniversario de su proclamación, para los que no hay previstos grandes eventos ni la asistencia del emérito.

Por otro lado, el libro aborda momentos cruciales de la historia española, y el relato en primera persona del fallido golpe de Estado del 23-F se perfila como uno de los capítulos más importantes de la biografía.

