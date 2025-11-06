En video: Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, sale de prisión tras anulación de sentencia

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, dio a conocer recientemente una decisión que puso fin a más de cuatro años de reclusión para la expresidenta interina Jeanine Áñez.

De acuerdo con la agencia EFE, el máximo órgano judicial del país anuló la sentencia de 10 años que pesaba sobre la exmandataria por cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La noticia de su liberación, el pasado jueves, se produce en un contexto de intensa expectativa política, apenas a tres días de la asunción del presidente electo Rodrigo Paz, lo que subraya la relevancia del fallo en el panorama nacional.

Retorno a la libertad para la expresidenta Áñez

La defensa de Áñez argumentó consistentemente que su juzgamiento debió ocurrir en la Asamblea Nacional, dada su condición de exmandataria, y no en una corte ordinaria, un punto que parece haber sido acogido por el alto tribunal.

Con una bandera boliviana en mano, Jeanine Áñez dejó la prisión de mujeres de Miraflores en La Paz.

"Es volver a la vida", declaró la exmandataria. "Yo di a mi patria todo lo que tenía que dar. Ha sido muy doloroso... me trataron como una verdadera delincuente", lamentó, haciendo referencia a los casi cinco años, desde su aprehensión en marzo de 2021 en el departamento de Beni.

Fundamentos de la anulación judicial

El fallo de la Sala Plena del Tribunal Supremo no solo anula la sentencia emitida en junio de 2022, sino que respalda la actuación de Áñez en 2019.

La resolución sostiene que el actuar de la entonces senadora estuvo "amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano".

Con esto, el máximo tribunal boliviano se posiciona en el debate sobre si hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, como alega el Movimiento al Socialismo (MAS), o una sucesión constitucional.

El futuro: de la liberación al juicio político

A pesar de la anulación de la condena y de que el máximo tribunal ordenó la expedición inmediata del mandamiento de libertad definitiva, el horizonte judicial de Áñez no está totalmente despejado.

El mismo fallo del Tribunal Supremo, al tiempo que la liberó de la condena ordinaria, determinó que la exmandataria debe ser sometida a un juicio político por las muertes ocurridas durante las protestas de 2019 bajo su gobierno.

Este proceso, que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa, es el siguiente paso legal significativo que deberá afrontar.

¿Qué implica la liberación de la exmandataria?

La liberación de Áñez y el tenor del fallo llegan justo antes de Rodrigo Paz, un presidente que rompió con la hegemonía de casi 20 años del MAS.

La defensa y la hija de la expresidenta, Carolina Rivera, celebraron la determinación. Rivera incluso anticipó que Áñez podría asistir a la ceremonia de investidura, pues fue invitada por el mandatario electo.

Además de la condena anulada, la expresidenta ya había logrado la anulación de otros dos procesos ordinarios en su contra relacionados con las muertes de manifestantes en 2019, aunque la sentencia de 2022, el llamado caso ‘golpe de Estado II’, era lo que la mantenía tras las rejas.

También puede visitar nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube