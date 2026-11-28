Una segunda sacudida sísmica, estimada preliminarmente en una magnitud de 4,8, volvió a estremecer este sábado 28 de noviembre el área metropolitana de Los Ángeles, en el estado de California, instantes después de que un primer evento de similar intensidad causara inquietud ciudadana y daños menores en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

​De acuerdo con los informes iniciales sobre este nuevo episodio, el control aéreo instruyó a diversas aeronaves que se encontraban en fase de aproximación a la terminal californiana para que ejecutaran maniobras de espera en el aire mientras se verificaban las condiciones operativas.

​De forma paralela, ciudadanos en varias zonas de la urbe reportaron que la vibración disparó simultáneamente las alarmas de múltiples vehículos estacionados.

​Antecedentes inmediatos en la terminal aérea

​Este segundo movimiento ocurre tras una jornada marcada por el primer temblor —seguido por una serie de réplicas—, el cual generó escenas de nerviosismo entre los usuarios del aeropuerto LAX luego de que la fuerza de la sacudida provocara la fractura de varios ventanales dentro de las instalaciones.