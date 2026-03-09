Seis bajas tras operación naval de EEUU contra el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental

El pasado domingo 8 de marzo de 2026 Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, acción que dejó al menos seis bajas, según información dada a conocer por parte de las autoridades militares estadounidenses.
Según los reportes oficiales, dicho operativo llevado a cabo por Las Fuerzas Armadas de EEUU como parte de la campaña militar contra organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes en rutas marítimas de Latinoamérica.
Del mismo modo, la embarcación resultó detectada mientras transitaba por un corredor conocido de narcotráfico cuando fue atacada.
Por su parte, el Comando Sur dijo por medio de un mensaje divulgado en X que " La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".
Finalmente, dicha organización de operaciones militares estadounidenses, concluyó que "Seis narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".
Con información de albertorodnews
