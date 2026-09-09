Siguen las muertes en la RDC por virus del Ébola: esto dice la OMS

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron su más reciente actualización técnica sobre el avance del brote de enfermedad por el virus del Ébola (cepa Bundibugyo).

Los datos consolidados al 6 de septiembre confirman un vertiginoso aumento de contagios en la República Democrática del Congo (RDC), consolidándose como la segunda mayor epidemia de Ébola registrada en la historia.

El informe oficial reporta un incremento diario de 82 nuevos contagios y 51 decesos en las provincias orientales del país:

Balance General al 06/Sep/2026 Casos confirmados: 6.686 personas. Fallecidos: 3.226 muertes asociadas (Tasa de letalidad cruda: ~48,2%). Pacientes hospitalizados: 819 en aislamiento en Unidades de Tratamiento de Ébola (UTE). Pacientes recuperados: 1.563 personas superaron el virus. Rastreo de contactos: 85,3% bajo seguimiento activo. Alcance territorial: 61 de las 151 zonas sanitarias afectadas repartidas en 6 provincias.



Desglose Provincial en la RDC

Ituri (Epicentro): 5.365 casos y 2.426 muertes en 28 zonas sanitarias (concentra más del 80% del brote). Los nuevos reportes suman 39 casos en este sector.

Kivu del Norte: 1.039 casos y 681 muertes en 16 zonas sanitarias. Muestra la mayor tasa de letalidad del brote (~65%). Último incremento: 39 casos.

Alto Uele (Haut-Uele): 253 casos y 106 muertes (4 casos nuevos).

Tshopo: 22 casos y 9 muertes.

Bajo Uele (Bas-Uele): 4 casos y 3 muertes.

Kivu del Sur: 3 casos e 1 muerte.

Estado Epidemiológico en Otros Países

Uganda: Se declaró oficialmente el fin del brote el pasado 25 de agosto de 2026, tras cumplirse el protocolo estandarizado de 42 días continuos sin detectar nuevos contagios (el foco acumuló 20 casos entre mayo y junio).

Estados Unidos / Alemania: Un ciudadano estadounidense trabajador humanitario en la RDC dio positivo por el virus el 10 de julio y fue evacuado médicamente a Alemania el 13 de julio para recibir atención de alta seguridad. Un primer caso de evacuación similar a territorio alemán ocurrió en mayo.

Francia: Mantiene el registro de un caso importado confirmado el pasado 24 de junio de 2026 procedente de la zona de epidemia en el Congo.

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