¡TENSIÓN! Trump asegura que destructores de EEUU vencieron "bajo fuego" en el Estrecho de Ormuz

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas internacionales este jueves 7 de mayo al confirmar un enfrentamiento directo en aguas del Medio Oriente.

Según el mandatario, tres destructores de "primera categoría" de la Armada estadounidense lograron cruzar el estratégico Estrecho de Ormuz tras ser atacados por fuerzas iraníes, una maniobra que calificó como un "éxito total".

"Como mariposas a su tumba"

Fiel a su estilo directo, Trump utilizó sus redes sociales para detallar el incidente. Aseguró que, pese a la lluvia de misiles y drones enemigos, las embarcaciones norteamericanas salieron ilesas.

"Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sufrieron grandes pérdidas. Quedaron completamente destruidos junto con numerosas embarcaciones pequeñas", sentenció el jefe de la Casa Blanca. Además, describió de forma gráfica la interceptación de la tecnología iraní: "Los drones fueron incinerados en pleno vuelo. Cayeron de forma tan hermosa al océano, ¡como una mariposa cayendo a su tumba!".

Respuesta militar y bloqueo

El Comando Central de EEUU. (CENTCOM) respaldó la información, precisando que las fuerzas estadounidenses respondieron con "ataques de autodefensa" contra instalaciones militares en Irán responsables de la agresión, incluyendo sitios de lanzamiento de misiles y nodos de inteligencia.

Trump informó que los tres destructores se han reincorporado al bloqueo naval que Washington mantiene en la zona, al cual denominó un "muro de acero".

Ultimátum a Teherán

Este nuevo roce bélico ocurre en un momento crítico de las negociaciones. Trump aprovechó el anuncio para lanzar una advertencia final al liderazgo de Irán, instándolos a firmar un acuerdo nuclear y de paz "rápido". "Si no firman su acuerdo pronto, los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro", advirtió el mandatario, manteniendo la máxima presión sobre la región.

Hasta el momento, medios estatales iraníes han reportado explosiones en la isla de Qeshm, confirmando que hubo un "intercambio de disparos" en la zona portuaria de Bahman.

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