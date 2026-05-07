¿Estás preparado? EEUU cambiará este año su billete de 10 dólares: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) inicia este 2026 una transformación histórica en el papel moneda con el lanzamiento del nuevo billete de $10.

Esta medida forma parte de un ambicioso plan de seguridad coordinado con el Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones para integrar tecnologías de autenticación de última generación.

Impacto

Los ciudadanos verán una transición escalonada que continuará con el billete de $50 en 2028 y la esperada renovación del billete de $20 para el año 2030.

La actualización es un paso importante para blindar la economía estadounidense frente a las técnicas de falsificación cada vez más sofisticadas que circulan en el mercado global.

Cambios a futuro

El cronograma oficial establece que las denominaciones de mayor valor y uso frecuente completarán su metamorfosis en la próxima década según detalló El Cronista.

Tras el despliegue inicial, el billete de 5 dólares entrará en circulación entre 2032 y 2035, mientras que el rediseño del billete de 100 dólares, el más vigilado internacionalmente, llegará entre 2034 y 2038.

Recuerde

Las autoridades financieras advierten que estas fechas poseen un carácter estimado, pues la prioridad máxima reside en garantizar que cada pieza cuente con elementos visuales infalibles.

Esta renovación integral no solo altera la estética del dólar, sino que reafirma la estabilidad de la moneda estadounidense como el principal activo de reserva en el mundo contemporáneo.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube