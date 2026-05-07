"Tienen más potencial que nosotros": La razón por la que McCarthy pide a EEUU invertir en Venezuela

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El excongresista y exlíder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmó que las empresas estadounidenses deberían considerar seriamente retomar operaciones en Venezuela, identificando un "potencial económico significativo" a pesar del complejo panorama político.

Durante una reciente intervención, McCarthy fue enfático al señalar que, bajo las condiciones estratégicas adecuadas, el sector privado de EEUU. no debería ignorar el mercado venezolano, haciendo especial énfasis en el sector financiero.

El sector bancario como eje de recuperación

Al ser consultado sobre la viabilidad de operar en el país caribeño en el contexto actual, el exlíder republicano mostró una postura audaz:

“Sí, yo correría el riesgo. Yo miraría la banca financiera”, aseguró McCarthy, subrayando que la reconstrucción de un sistema bancario funcional es el pilar necesario para que cualquier economía moderna pueda operar y atraer de vuelta el talento nacional.

Sinergia energética y tecnológica

McCarthy destacó que Venezuela posee recursos energéticos que, en términos de volumen, superan incluso a los de potencias globales, pero señaló que su reactivación depende de la tecnología estadounidense.

Potencial energético: El excongresista comparó las reservas venezolanas con las de Estados Unidos, afirmando que el país posee una capacidad subutilizada que requiere una combinación de recursos locales e innovación técnica norteamericana.

Factor Humano: El político recordó la crisis migratoria, mencionando que los millones de venezolanos en el exterior son un capital humano deseoso de regresar para reconstruir el país bajo un marco de libertad y estabilidad.

Geopolítica y la competencia con China

Finalmente, McCarthy enmarcó la situación de Venezuela dentro de la seguridad nacional de Estados Unidos. Advirtió que la ausencia de inversión estadounidense deja un vacío que está siendo aprovechado por competidores estratégicos como China.

Para McCarthy, fortalecer los lazos comerciales y tecnológicos con Venezuela no es solo una oportunidad de negocio, sino un movimiento necesario para asegurar la estabilidad del hemisferio occidental frente a la influencia de potencias extracontinentales.

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