Terremoto de magnitud 7.5 sacude la costa de Japón: activan alerta de tsunami

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Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la costa noreste de Japón este lunes. Ante la fuerza del fenómeno autoridades activaron de manera inmediata la alerta de tsunami.

El epicentro del sismo se localizó a 10 kilómetros de profundidad frente a la región de Sanriku, según el reporte oficial de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Alerta de tsunami tras terremoto en costa de Japón

Tras el movimiento telúrico, los expertos advirtieron sobre la posible llegada de olas de hasta tres metros en el litoral que comprende desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima.

Hasta el momento, el puerto de Kuji registró el mayor impacto con olas de 80 centímetros de altura, aunque las autoridades no reportaron víctimas ni daños de gravedad.

De acuerdo con la publicación de Fuser News, la primera ministra, Sanae Takaichi, coordinó un equipo de emergencias para evaluar el alcance de la situación en las provincias afectadas.

Recomiendan a la población refugiarse en zonas elevadas

El gobierno japonés solicitó a los residentes de las zonas costeras que busquen refugio en lugares elevados y seguros de forma inmediata para evitar tragedias.

En el sector energético, las operadoras nucleares descartaron anomalías o fugas de radioactividad en las plantas de la región.

La compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ordenó el retiro preventivo de su personal en las centrales de Fukushima Daiichi y Daini para garantizar su integridad física.

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