Tragedia en Texas: avión privado se estrella y no deja sobrevivientes

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Un accidente aéreo fatal ocurrió el jueves por la noche en el estado de Texas, en Estados Unidos (EEUU), el cual no dejó sobrevivientes.

Medios estadounidenses reportaron el lamentable suceso, en el que fallecieron las 5 personas que estaban en el avión privado, el piloto y los 4 pasajeros.

Tragedia aérea en Texas

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades estadounidenses, se trata de un avión privado que transportaba a cuatro integrantes de un club de pickleball, cuando se dirigían a una competencia regional.

El lamentable accidente tuvo lugar en las cercanías de Wimberley, en Texas, específicamente a unos 65 kilómetros al suroeste de Austin.

Causas del accidente

Al respecto, las autoridades a cargo de investigar las causas del trágico siniestro aún no han confirmado nada, solo se mantiene la muerte de todos los pasajeros y el piloto del avión.

Por su parte, el club al que pertenecían las víctimas, confirmaron que eran jugadores activos y que efectivamente se dirigían a un torneo regional de pickleball.

Mientras que las autoridades continuan ejecutando las labores de investigación para determinar las causas del lamentable accidente en el que no quedaron sobrevivientes.

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