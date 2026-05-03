Trump evaluará propuesta de paz de Irán pero duda de su aceptación

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que revisará la propuesta de negociación de paz enviada por Irán a través de Pakistán, la cual busca poner fin al actual conflicto que involucra a la administración estadounidense, Israel y el país persa.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó la recepción del documento, aunque mostró escepticismo sobre el éxito de las conversaciones.

"No me imagino que resulte aceptable, dado que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo a lo largo de los últimos 47 años", afirmó el presidente.

De acuerdo con la agencia oficial IRNA, Irán entregó el texto el pasado jueves 30 de abril a Pakistán, quien funge como intermediario diplomático entre ambas naciones.

Según reportes del canal Press TV, el plan iraní consta de 14 puntos que responden a una propuesta previa de 9 puntos presentada por Estados Unidos.