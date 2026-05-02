¡Bolsillos vacíos! La dura crisis financiera que atraviesan los latinos en EEUU

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La economía de los hogares hispanos en Estados Unidos enfrenta una brecha financiera sin precedentes desde el cierre de 2025.

Mantener el mismo nivel de vida que se tenía en 2020 ahora requiere un desembolso adicional de $1 300 mensuales, elevando el presupuesto básico familiar de $5 100 a $6 400, según datos estadísticos.

Aunque el ingreso promedio de esta comunidad creció un 5.5 % recientemente, el costo de los productos esenciales ha subido con mayor velocidad, provocando que el 63 % de los latinos califique su situación económica como regular o mala.

Esta realidad se traduce en cifras alarmantes: casi la mitad de la población hispana reporta dificultades para cubrir al menos una necesidad básica, como alimentación, alquiler o atención médica según reporta El Diario NY.

Causas

El endeudamiento se ha convertido en el principal obstáculo para la estabilidad patrimonial. Actualmente, el 66.7 % de los hispanos prioriza liquidar sus tarjetas de crédito, cuyas deudas oscilan mayoritariamente entre los $6 000 y $15 000.

Esta carga financiera se agrava debido a la persistente brecha salarial, donde las mujeres latinas perciben apenas 58 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco, una pérdida de ingresos que supera el millón de dólares a lo largo de una carrera profesional.

Es importante destacar que el miedo al desempleo, tras los recientes recortes en gigantes tecnológicos como Microsoft y Meta, supera incluso la preocupación por la inflación, generando una sensación de fragilidad económica permanente en la comunidad.

Medidas

Para mitigar este impacto, los expertos recomiendan una participación activa en la gestión de las finanzas domésticas.

Estrategias como el uso de asesoría financiera gratuita en español, la consolidación de deudas de alto interés y la búsqueda de un segundo ingreso (opción ya adoptada por una cuarta parte de los hispanos) son pasos necesarios para cerrar el déficit mensual.

Los datos apuntan a que el ingreso mediano latino ronda los $70 950 anuales, mientras que el costo de una vida sin deudas en las principales urbes del país exige hasta $100 000.

Es por ello que el acceso a programas de asistencia local para salud y vivienda se vuelve una herramienta fundamental para proteger el patrimonio y evitar que la precariedad financiera se herede a las futuras generaciones.

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