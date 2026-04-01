Trump afirma que EEUU se retirará pronto del estrecho de Ormuz: Otros países deberán defenderse por sí mismos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el país planea retirar sus fuerzas de Irán en un plazo de dos a tres semanas, delegando la responsabilidad de la seguridad en el Estrecho de Ormuz a las naciones que dependen comercialmente de esta ruta petrolera.

"Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y defenderse por sí mismos", declaró el mandatario este martes, quien agregó que la vigilancia de las vías marítimas en manos de terceros actores interesados, como China o Francia.

Impacto en el transporte de crudo en Ormuz

El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión en el Estrecho de Ormuz, donde se han reportado bloqueos y tácticas de presión económica mediante el control de buques cisterna.

El presidente estadounidense instó a los países que no participaron en las acciones militares previas a asumir el control de la zona, "Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo". manifestó Trump a través de su plataforma Truth Social.

En la madrugada de este martes, la Corporación Petrolera de Kuwait reportó que un buque de su propiedad fue impactado por un proyectil en el puerto de Dubái, presuntamente lanzado desde territorio iraní, informó EFE.

Estado de las capacidades militares

El republicano detalló que el uso de misiles contra una base militar estratégica ha generado daños estructurales severos en la capacidad operativa de Teherán. El presidente estimó que al Estado Islámico le costará "de 15 a 20 años recuperarse" de los efectos de dicha ofensiva.

Sobre la posibilidad de un tratado diplomático antes de la salida de las tropas, Trump señaló que un acuerdo es posible, aunque afirmó que esto "ya no importa" debido al mermado estado de las capacidades militares del país asiático tras las recientes operaciones de combate.

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