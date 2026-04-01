Presidente de Chile propone vender los bienes de los migrantes expulsados

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El presidente José Antonio Kast anunció una propuesta legislativa que busca recuperar los recursos públicos invertidos en los procesos de expulsión de migrantes en situación irregular.

La medida establece que los bienes y artículos incautados a los ciudadanos extranjeros durante los operativos de control serán retenidos por el Estado y, posteriormente, comercializados a través de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la “Tía Rica”.

Durante el anuncio, el mandatario enfatizó que el objetivo primordial es aliviar la carga financiera que representan las expulsiones para el erario nacional.

“Vamos a mejorar el proceso de venta de artículos que sean retenidos por la autoridad de acuerdo a la legislación que tengamos”, explicó Kast, reconociendo que para materializar esta iniciativa es imperativo avanzar en reformas legales que faculten de manera específica la retención y el remate de estos bienes.