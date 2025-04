Trump amenaza con imponer sanciones a Putin: No tenía ninguna razón para disparar misiles a Ucrania

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque “demasiada gente está muriendo” en Ucrania.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (…) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, dijo el mandatario en su red, Truth Social, tras salir del Vaticano en el funeral del papa Francisco.

De acuerdo con EFE, el mensaje de Trump fue publicado tiempo después de que se reuniera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes del funeral en la basílica de San Pedro.

La reunión duró 15 minutos y, de acuerdo con el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó de “una conversación muy productiva”.

