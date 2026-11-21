El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 20 de noviembre que tanto China como Rusia cesaron su presencia en Venezuela tras las solicitudes directas formuladas por su administración, al tiempo que reivindicó el peso geopolítico que mantiene Washington en la nación suramericana.

El jefe de la Casa Blanca emitió estos señalamientos durante una rueda de prensa ofrecida luego de concluir su gira por Asia, itinerario en el cual participó en una cumbre trilateral junto a sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin.

Al ser interrogado sobre las acciones de su Gobierno para contener la expansión de Pekín en el hemisferio —con énfasis en territorio venezolano y las inmediaciones del canal de Panamá—, Trump sostuvo que el repliegue de ambas potencias obedeció a exigencias explícitas de su Ejecutivo:

“Como saben, estaban intentando ganar terreno en Venezuela y les pedí que se fueran, y se fueron”, declaró el mandatario en alusión a las operaciones chinas en el país.

Bajo esa misma línea, aseguró que una dinámica idéntica se registró en la vía interoceánica centroamericana.

“Estaban muy involucrados con el canal de Panamá y les dije: ‘Tienen que irse, tienen que irse’, y se fueron”, contó.

Asimismo, atribuyó estos movimientos al canal de comunicación abierto con Xi Jinping, describiendo el trato bilateral como “muy sincero”.

Alcance del repliegue ruso y preeminencia estadounidense

Durante su intervención ante los periodistas, Trump amplió el balance hacia Moscú, recordando la incidencia que históricamente tuvo el Kremlin en Caracas antes de su presunta retirada definitiva.

“Si revisan los antecedentes, verán que China y Rusia estaban por todas partes. Rusia estaba muy involucrada en Venezuela”, señaló el gobernante estadounidense, para luego remarcar el nuevo equilibrio de fuerzas en la región: “Ya no están allí y China tampoco está allí, pero nosotros sí”.

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