El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 21 de noviembre que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque contra su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés). En declaraciones ofrecidas a la cadena Fox News, el mandatario reconoció la gravedad de la intrusión informática, aunque aseguró que el incidente podría sacar a la luz datos relevantes sobre supuestos "engaños" en su contra.

Palabras de Donald Trump



"Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera", expresó el jefe de Estado estadounidense durante la entrevista. Trump señaló que siempre busca «un enfoque positivo» ante este tipo de situaciones y vinculó una eventual filtración de archivos con las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, el caso de Ucrania y sus denuncias sobre fraude electoral.

Posibles riesgos tras el hackeo



El Centro Nacional de Información Criminal funciona como una herramienta digital fundamental para las fuerzas del orden en todo Estados Unidos. Agentes policiales locales, estatales y federales consultan esta plataforma a diario para verificar órdenes de arresto, ubicar a fugitivos, rastrear personas desaparecidas, revisar historiales delictivos y localizar bienes robados. Exfuncionarios de la agencia advirtieron a la cadena CNN que el mayor riesgo radica tanto en la exposición de datos sensibles como en una posible alteración de los registros policiales.

FBI



Hasta el momento, el FBI declinó emitir comentarios públicos sobre el alcance exacto de la brecha, la identidad de los atacantes o el volumen de registros comprometidos. Esta intrusión representa el segundo golpe informático contra la institución durante 2026, luego del ataque registrado en septiembre contra su portal de empleo, incidente en el cual el grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters afirmó sustraer información personal de unos 38 mil empleados y aspirantes del organismo.

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