Trump sobre el Gobierno de Venezuela: Tenemos una gran relación y tienen nuestro respaldo

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En una reciente declaración en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió la actual relación de cooperación con Venezuela.

El mandatario destacó el flujo constante de suministros energéticos hacia el mercado estadounidense y manifestó un respaldo explícito a quienes lideran el país suramericano.

Trump vinculó la estabilidad del mercado energético norteamericano con la alianza estratégica establecida con Caracas, subrayando que la fluidez en el intercambio comercial ha superado las expectativas de su administración.

“Venezuela ha sido fantástico. Tenemos una gran relación con ese país y con las personas que dirigen el país... Estamos tomando millones de barriles de petróleo, millones y millones de Venezuela. Ha sido una gran experiencia, para ser honestos, están haciendo un muy buen trabajo y tienen nuestro respaldo”, afirmó Trump.

Independencia energética

En el marco de su política de expansión energética, Trump reiteró su lema "Drill, baby, drill (Perfora, bebé, perfora)" asegurando que EEUU ya produce más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntas.

No obstante, el crudo venezolano sigue jugando un rol crucial en la logística de suministro, incluso ante el cambio de rutas navieras globales. Además, destacó que muchos buques están optando por llegar directamente a EEUU en lugar de transitar por zonas de conflicto como el Estrecho de Ormuz.

“Y en aproximadamente un año a partir de ahora, extremos produciendo el doble del nivel”, dijo Trump.