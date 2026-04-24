Artista esconde su escultura de Trump hasta que le paguen: ¿Qué pasará?

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La historia de la efigie gigante del mandatario refleja las tensiones entre el arte y el mundo de los activos digitales. Un grupo de inversores comisionó la obra para conmemorar un momento histórico reciente en la política estadounidense. Sin embargo, el proyecto enfrentó serios obstáculos financieros que mantuvieron la pieza lejos del ojo público durante largo tiempo.

El autor de la escultura, Alan Cottrill, retuvo la pieza en su taller de Ohio ante el incumplimiento de los pagos acordados. Los promotores de la iniciativa utilizaron la imagen de la obra para promocionar criptomonedas, lo que generó un conflicto por derechos de autor. Esta situación estancó la logística de traslado y generó incertidumbre sobre el paradero real del monumento.

¿Qué originó la discordia con la estatua de Trump?

La noticia surge tras la confirmación del pago total de la deuda por parte de un donante anónimo esta semana. El grupo de criptomonedas $PATRIOT anunció que el saldo pendiente con el escultor Alan Cottrill quedó finalmente liquidado gracias a gestiones externas. Según el reporte de The Columbus Dispatch, la obra tiene un valor de 300.000 dólares más 60.000 adicionales por su acabado en oro.

La escultura representa el gesto del puño en alto que el mandatario realizó tras el atentado sufrido en Pennsylvania en julio de 2024. Los encargados del proyecto aseguran que la pieza viaja ahora en un camión desde Ohio con destino directo hacia el sur de Florida. El equipo del artista coordina el transporte para cumplir con los nuevos plazos de entrega en la ciudad de Miami.

¿Dónde planean instalar la estatua?

El destino final de la obra de 15 pies de altura será el club de golf Trump National Doral, específicamente cerca del hoyo 10. Fotografías recientes muestran que el pedestal ya espera la llegada de la figura bañada en oro en el campo 'Monstruo Azul'. Incluso, Eric Trump compartió imágenes donde la estatua aparece integrada en los diseños de la futura Biblioteca Presidencial.

Los inversores de $PATRIOT indicaron que la Casa Blanca realizó arreglos previos para inspeccionar y fotografiar la obra antes de su traslado definitivo. Este interés institucional refuerza la relevancia que el grupo otorga a la estatua como símbolo del legado del presidente. La resolución del conflicto legal permite que la organización avance con los preparativos para una ceremonia de inauguración masiva.

¿Cuándo debutará ante el público la estatua?

Los promotores esperan que el propio Donald Trump devele el monumento durante el Cadillac Championship del PGA a finales de este mes. El torneo se disputará del 29 de abril al 3 de mayo, fechas que coinciden con la llegada de la carga a Miami. La presencia del mandatario en el evento deportivo serviría como el escenario ideal para presentar la imponente figura de bronce.

Aunque el artista Alan Cottrill no emitió declaraciones directas a medios como Univision, sus representantes confirmaron el inicio del trayecto por carretera. La comunidad de inversores celebra el fin de un impasse que duró meses y que puso en riesgo la culminación del proyecto. Miami se prepara así para recibir una pieza que combina la política, el arte y la controversia financiera.

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