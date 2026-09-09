Un adolescente muere y dos niñas resultan heridas tras el impacto de un rayo en Cuba

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Un adolescente de 13 años de edad falleció y dos niñas de nueve y diez años resultaron lesionadas luego de ser alcanzados por la descarga eléctrica de un rayo en la ciudad de Las Tunas, cabecera de la provincia homónima en Cuba, según reportaron medios estatales de ese país.

El incidente ocurrió en el patio de una vivienda ubicada en el barrio Camino de Santa María, donde se encontraban los tres menores al momento de producirse la descarga atmosférica.

Las dos niñas heridas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas. De acuerdo con fuentes médicas de la institución citadas por el Periódico 26, medio regional de la provincia oriental, las pacientes reciben atención especializada y se encuentran fuera de peligro.

Este hecho evoca eventos trágicos de similares características registrados en la isla caribeña durante el año 2025. En esa oportunidad, dos adolescentes de 13 y 16 años perdieron la vida mientras jugaban fútbol al aire libre durante una tormenta eléctrica en la localidad de Bauta, provincia de Artemisa.

Asimismo, otros tres menores fallecieron al ser alcanzados por un rayo en una zona elevada de Manicaragua, provincia de Villa Clara, cuando buscaban señal de telefonía móvil.

Según las estadísticas oficiales disponibles en Cuba, las descargas eléctricas representan la principal causa de muerte por fenómenos naturales en la isla, superando ampliamente los decesos provocados por huracanes, tornados e inundaciones costeras.

Un estudio del Instituto de Meteorología (Insmet) publicado en 2020 señala que la media es de 54 muertes al año por impacto de rayos.