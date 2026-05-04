Una avioneta se estrella contra un edificio este 4 de mayo: cuatro personas a bordo

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Este lunes 4 de mayo, se reportó un grave accidente aéreo cuando una avioneta se estrelló contra un edificio y tenía cuatro personas a bordo.

Según se pudo conocer, el lamentable siniestro ocurrió en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil.

El siniestro fue confirmado por el cuerpo de bomberos local a través de un comunicado oficial.

Una avioneta se estrella contra un edificio: cuatro personas a bordo

De acuerdo con los reportes de los equipos de rescate, el impacto dejó un saldo de cuatro personas afectadas, todas ocupantes de la aeronave:

Medios locales reseñaron que el piloto quedó atrapado entre los restos de la aeronave, lo que ha dificultado las labores de extracción.

Mientras que otras tres personas que viajaban en la unidad se encuentran en estado grave y reciben atención médica de emergencia.

El cuerpo de bomberos se desplegó de inmediato en el lugar del accidente para asegurar la zona, evitar posibles incendios debido al derrame de combustible y proceder al rescate de las víctimas atrapadas.

Las autoridades aeronáuticas de Brasil iniciarán las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron la caída de la aeronave en esta concurrida zona urbana del estado de Minas Gerais.

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