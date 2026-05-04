¿Qué es la fijación dinámica de precios? Conoce el primer estado que busca impedir su aplicación

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Mientras que en el pasado los precios de los supermercados eran estáticos y marcados con etiquetas de papel, la llegada de las etiquetas digitales para estanterías (DSL) ha encendido las alarmas sobre la posible implementación de "precios dinámicos", una práctica que podría hacer que el costo de la leche o el pan varíe según la hora del día o el perfil del cliente.

Maryland tomó la delantera en esta batalla, posicionándose como el primer estado en legislar para impedir que los supermercados utilicen algoritmos para modificar precios en tiempo real.

¿Qué son los precios dinámicos y cómo nos afectan?

La fijación dinámica de precios es una estrategia que ajusta el costo de un producto en función de variables como el inventario, la demanda y los precios de la competencia. Aunque parece una novedad, es una técnica que ya experimentamos a diario en otros sectores:

Hoteles y Vuelos: las tarifas fluctúan según la temporada o la cercanía del evento.

Apps de transporte: el famoso "precio por congestión" de Uber o Lyft.

Supermercados (El nuevo frente): el temor es que el precio de un artículo suba si la tienda detecta mucha afluencia o si el inventario es bajo.

Etiquetas digitales (DSL): ¿Eficiencia o vigilancia?

Gigantes como Walmart, Kroger y Whole Foods ya han comenzado a sustituir el papel por pantallas digitales en sus estantes.

Según los minoristas, estas etiquetas no son herramientas de "toma de decisiones", sino de comunicación.

Ventaja para el minorista Beneficio para el consumidor Preocupación del legislador Ahorro de tiempo en cambios de precio. Mayor precisión (coincide el estante con la caja). Posibilidad de "precios de vigilancia". Reducción de desperdicio de papel. Descuentos más frecuentes y rápidos. Falta de transparencia en el cambio de costos. Gestión eficiente del inventario. Actualizaciones fuera del horario comercial. Uso de datos personales para fijar precios.

Walmart ha sido enfático: sus precios se mantienen constantes durante el día para todos los clientes, independientemente de quién compre.

Sin embargo, expertos advierten que, una vez que el consumidor se familiarice con la tecnología, la tentación de activar algoritmos de cambio constante será difícil de resistir para las empresas.

La respuesta política: del Congreso a la FIFA

La preocupación por la "fijación de precios algorítmica personalizada" ha llegado a las altas esferas del gobierno. Este año se han presentado más de 40 proyectos de ley en 24 estados para regular esta práctica.

Ley contra la especulación: en el Congreso se debate la "Ley para detener la especulación de precios en los supermercados de 2025" .

FIFA 2026: por primera vez, las entradas para el Mundial que se celebra este año en EE. UU., Canadá y México utilizan precios dinámicos, lo que ya ha generado quejas formales por parte de los aficionados.

Aerolíneas bajo la lupa: JetBlue y Delta han enfrentado críticas y denuncias por presuntamente utilizar datos personales para personalizar tarifas, lo que algunos califican como "precios de vigilancia".

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