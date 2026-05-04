Alerta por brote de hantavirus en crucero que zarpó desde Argentina: revelan cifra de fallecidos

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Tres personas murieron y al menos otras tres resultaron afectadas por un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero que navega por el océano Atlántico, informó la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con los reportes, los tres fallecidos eran pasajeros del crucero, indicó Oceanwide Expeditions. La compañía que opera el buque llamado MV Hondius, detalló que la nave se encuentra anclada en Praia, la capital de Cabo Verde, en la costa occidental de África.

Se conoció que no se permitirá a los pasajeros desembarcar en Cabo Verde, según declaraciones de la ministra de Salud del país, Maria da Luz Lima.

No obstante, las autoridades sanitarias locales visitaron el buque para evaluar a dos miembros de la tripulación con síntomas, quienes “requieren atención médica urgente”, señaló Oceanwide Expeditions en su comunicado.

Riesgos por contagio de hantavirus

La cadena de noticias CNN publicó que el hantavirus puede provocar una enfermedad respiratoria grave y posiblemente mortal, conocida como síndrome pulmonar por hantavirus.

La vía de infección más común en los seres humanos es el contacto con roedores, como ratas y ratones, especialmente a través de su orina, sus excrementos y su saliva, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Se sabe que solo un tipo de hantavirus (el virus de los Andes) tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, aunque esto ocurre en raras ocasiones. El virus se encuentra principalmente en Chile y Argentina, esta última nación fue el punto de partida del buque.

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, hace siete semanas. Se trata de un crucero de pasajeros de bandera neerlandesa. El navío realizó escalas en la Antártida y en el territorio británico de ultramar de Santa Elena, antes de fondear el domingo en Praia, la capital de Cabo Verde.

El buque tiene capacidad para 170 pasajeros y 71 miembros de la tripulación, incluido un médico.

De los seis individuos sintomáticos, hasta el momento, se confirmó en un laboratorio un solo caso de infección por hantavirus, mientras que los otros cinco son casos sospechosos. “Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, que incluyen pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas”, señaló la OMS.

Al respecto, Scott Miscovich, presidente y director ejecutivo de Premier Medical Group, explicó que existen dos vías plausibles por las que podría haberse producido el presunto brote.

Su primera hipótesis indicaría que el barco podría haberse contaminado con heces u orina de ratas o ratones; mientras que la segunda señala que alguno de los pasajeros podría haber contraído la variante Andes del hantavirus, para la cual existen pruebas de transmisión de persona a persona.

Si las pruebas apuntan a una transmisión entre humanos, esto “cambiará el futuro de la medicina del viajero, las enfermedades infecciosas y la medicina tropical”, afirmó Miscovich.

Tres fallecidos por presunto brote de hantavirus

La primera víctima era un hombre de 70 años, quien falleció a bordo del barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, según informó el Departamento de Salud de Sudáfrica, según AP.

La esposa del hombre se desplomó en un aeropuerto de Sudáfrica mientras intentaba volar de regreso a los Países Bajos y falleció en el hospital.

Un ciudadano británico, quien enfermó después de que el barco zarpara de Santa Elena, recibe tratamiento en Johannesburgo, informó el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Un equipo médico atiende a las personas a bordo del barco, quienes “requieren cuidados específicos”, declaró Da Luz Lima, ministro de Salud de Cabo Verde.

Sobre el hantavirus se conoce que los síntomas iniciales de la enfermedad incluyen fatiga, fiebre y dolores musculares, así como dolores de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales en algunos pacientes.

Los síntomas posteriores del síndrome pulmonar por hantavirus incluyen tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho.

Los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia también pueden provocar una enfermedad renal grave.

No existe cura para la infección por hantavirus, más allá del tratamiento de los síntomas. Los pacientes con dificultades respiratorias graves podrían necesitar ser intubados, informaron los CDC.

Aproximadamente el 38% de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer. Si los pacientes son personas mayores o tienen el sistema inmunológico comprometido, la tasa de mortalidad podría ser más elevada, señaló Miscovich.

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