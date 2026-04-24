¿Buscas asilo en Europa? Estos son los países con mayor tasa de aceptación para venezolanos

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Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, informó este viernes que los países de la Unión Europea (UE) concedieron protección a un total de 361.325 solicitantes de asilo durante el año 2025. La cifra global supone un descenso del 18% respecto al año anterior, pero los ciudadanos venezolanos siguen como uno de los grupos que más beneficios legales tienen en el bloque.

Aunque son los afganos los que concentran mayor volumen total de protecciones (27%), los venezolanos sobresalen por tener la tasa de reconocimiento más alta en primera instancia,reportó EFE.

Según el informe, el 92% de las solicitudes presentadas por los venezolanos fueron aprobadas de plano, superando incluso a los afganos (73%) y a los sirios en efectividad de trámite inicial.

España El refugio mayor en el bloque

España continúa como el destino por excelencia para los venezolanos. En el conjunto de la UE, el país ibérico aparece como el segundo Estado con más protecciones concedidas en valores absolutos (76.210), lo que equivale a una quinta parte (21%) de todas las concesiones del bloque.

Solo Alemania (29%) superó a España, mientras que Francia quedó en tercer lugar (20%).

Del total de beneficiarios en la UE:

El 51% consiguió el estatuto de refugiado.

El 25% obtuvo el estatuto de humanitario (una vía muy frecuente para la diáspora venezolana en España).

El 24% obtuvo protección subsidiaria.

No todo es positivo; el sistema europeo sigue siendo rígido. En primera instancia, se observó que el 60% de las solicitudes fueron rechazadas de manera general, resultando en una tasa de reconocimiento global de tan solo el 39%.

Los que recurrieron a apelaciones o a revisiones finales tuvieron una situación más difícil, pues solo el 21% de ellos logró tener éxito.

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