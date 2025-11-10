Estafan a venezolanos en Colombia con falsos PPT: así actúan los delincuentes

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de migración Colombia, advirtieron sobre los fraudes que están realizando personas inescrupulosas a ciudadanos extranjeros, para la obtención de permisos para permanecer en dicho país.

los estafadores prometen entregar documentos como el Permiso por Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería y salvoconductos, pero todos esos trámites son falsos y sin ninguna validez.

¿Cuál es el modus operandi?

A través de mensajes de WhatsApp y haciéndose pasar por un funcionario de Migración Colombia, les exigen a las víctimas 166.000 pesos a cambio del PPT, el cual será entregado supuestamente en un plazo de 24 horas.

Para generar confianza, les dicen a las personas por mensajería que el documento puede ser retirado en la sede más cercana

la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, recordó que dichos tramites pueden realizarse en línea y son completamente gratuitos

“La gente está entregando su información personal a delincuentes que pueden usarla para cometer nuevos fraudes o suplantaciones”, advirtió la directora.

Pasos principales para solicitar el PPT a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV):

Registro Inicial (Creación de Usuario): Ingresa al portal de Migración Colombia .

Busca el banner o la sección de "VISIBLES" o RUMV (Registro Único de Migrantes Venezolanos).

Si no tienes un usuario, deberás crear uno (opción "REGISTRO").

Una vez registrado, ingresa al sistema. Diligenciamiento del Pre-Registro Virtual (RUMV): Debes completar la información solicitada, que generalmente incluye: Registro de datos personales. Llenar la Encuesta socioeconómica (Caracterización). Ingresar tus datos de contacto y domicilio. Información del grupo familiar (si aplica).

Subir Documentos: Debes cargar: Una fotografía (de los hombros hacia arriba, fondo blanco, 3x4 cm). Copia de tu documento de identidad . Si tu ingreso fue por vías irregulares antes de la fecha límite establecida (por ejemplo, 31 de enero de 2021, aunque las fechas y fases pueden variar, siempre revisa la información oficial de Migración Colombia), deberás adjuntar la prueba sumaria que demuestre tu permanencia.

Confirmación y Descarga: Lee y acepta los términos.

Haz clic en Finalizar .

Una vez completado el prerregistro, debes descargar la constancia de prerregistro. Agendar Cita Biométrico: Dentro del mismo portal, debes solicitar y agendar la cita para el Registro Biométrico Presencial. Registro Biométrico Presencial: Asiste puntualmente a la cita en el punto de atención asignado de Migración Colombia.

En este punto se tomarán tus huellas dactilares, el reconocimiento facial y del iris. Notificación y Entrega del PPT: Migración Colombia analizará tu solicitud (puede tardar hasta 90 días calendario).

Serás notificado de la respuesta.

En caso de ser positiva, deberás presentarte en el punto designado para la entrega física del Permiso por Protección Temporal (PPT).

