Estafan a venezolanos en Colombia con falsos PPT: así actúan los delincuentes

Autoridades de migración Colombia, advirtieron sobre los fraudes que están realizando personas inescrupulosas a ciudadanos extranjeros, para la obtención de permisos para permanecer en dicho país.
los estafadores prometen entregar documentos como el Permiso por Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería y salvoconductos, pero todos esos trámites son falsos y sin ninguna validez.
¿Cuál es el modus operandi?
A través de mensajes de WhatsApp y haciéndose pasar por un funcionario de Migración Colombia, les exigen a las víctimas 166.000 pesos a cambio del PPT, el cual será entregado supuestamente en un plazo de 24 horas.
Para generar confianza, les dicen a las personas por mensajería que el documento puede ser retirado en la sede más cercana
la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, recordó que dichos tramites pueden realizarse en línea y son completamente gratuitos
“La gente está entregando su información personal a delincuentes que pueden usarla para cometer nuevos fraudes o suplantaciones”, advirtió la directora.
Pasos principales para solicitar el PPT a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV):
-
Registro Inicial (Creación de Usuario):
-
Ingresa al portal de Migración Colombia.
-
Busca el banner o la sección de "VISIBLES" o RUMV (Registro Único de Migrantes Venezolanos).
-
Si no tienes un usuario, deberás crear uno (opción "REGISTRO").
-
Una vez registrado, ingresa al sistema.
-
-
Diligenciamiento del Pre-Registro Virtual (RUMV):
-
Debes completar la información solicitada, que generalmente incluye:
-
Registro de datos personales.
-
Llenar la Encuesta socioeconómica (Caracterización).
-
Ingresar tus datos de contacto y domicilio.
-
Información del grupo familiar (si aplica).
-
-
Subir Documentos: Debes cargar:
-
Una fotografía (de los hombros hacia arriba, fondo blanco, 3x4 cm).
-
Copia de tu documento de identidad.
-
Si tu ingreso fue por vías irregulares antes de la fecha límite establecida (por ejemplo, 31 de enero de 2021, aunque las fechas y fases pueden variar, siempre revisa la información oficial de Migración Colombia), deberás adjuntar la prueba sumaria que demuestre tu permanencia.
-
-
-
Confirmación y Descarga:
-
Lee y acepta los términos.
-
Haz clic en Finalizar.
-
Una vez completado el prerregistro, debes descargar la constancia de prerregistro.
-
-
Agendar Cita Biométrico:
-
Dentro del mismo portal, debes solicitar y agendar la cita para el Registro Biométrico Presencial.
-
-
Registro Biométrico Presencial:
-
Asiste puntualmente a la cita en el punto de atención asignado de Migración Colombia.
-
En este punto se tomarán tus huellas dactilares, el reconocimiento facial y del iris.
-
-
Notificación y Entrega del PPT:
-
Migración Colombia analizará tu solicitud (puede tardar hasta 90 días calendario).
-
Serás notificado de la respuesta.
-
En caso de ser positiva, deberás presentarte en el punto designado para la entrega física del Permiso por Protección Temporal (PPT).
-
