¡Sazón criollo! Panadero tachirense compite en la Copa mundial de la Viennoiserie 2025: conoce su historia

Suscríbete a nuestros canales

El arte de la panadería venezolana celebra un hito de distinción internacional, gracias a que el joven tachirense Galvis Abello logró conseguir un cupo para representar a Venezuela en la prestigiosa Copa Mundial de la Viennoiserie 2025, una competencia internacional que reúne a los mejores expertos del mundo en panes franceses y "viennoiserie".

Este logro posiciona al país y, en particular, al estado Táchira, en el mapa de la alta panificación global, demostrando el nivel de excelencia y la pasión que caracterizan a los profesionales gastronómicos venezolanos.

El criollo es originario de Rubio, y representará al país en el evento que se celebrará a partir de este 8 al 11 de noviembre en Vannes, Francia.

A sus 28 años y tras residir en Francia durante casi tres años, Galvis Abello se integró al equipo de la reconocida Maison Ravenel Boulangerie, donde logró perfeccionar su arte en la viennoiserie.

Cabe destacar, que la Viennoiserie (pronunciado vienuaserí) es una categoría culinaria que se sitúa en el cruce entre la panadería y la pastelería. Se trata de productos horneados cuya masa se enriquece con ingredientes como mantequilla, leche, huevos y azúcar, y a menudo se trabaja mediante el exigente proceso de hojaldrado y fermentación para crear productos como croissants, brioches y pain au chocolat.

Durante la Copa Mundial de la Viennoiserie, el pastelero tachirense deberá demostrar su técnica, creatividad y habilidad para trabajar con las masas laminadas bajo la presión del cronómetro y la mirada de un jurado internacional.

Su participación no solo es una competición personal, sino la oportunidad de mostrar la calidad de la materia prima y el talento de una nación que busca reafirmarse en la esfera gastronómica mundial.

La clasificación de Abello se suma a una creciente ola de representación venezolana en las grandes ligas de la panificación. El país también hará su debut en el Mundial del Pan 2025, con una delegación liderada por el maestro panadero William Tse, junto a Angélica Cova y Camila Guardia.

Visita nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube