El Gobierno de República Dominicana reactivó la segunda fase del programa especial de regularización migratoria dirigido a ciudadanos venezolanos que permanecen en el país.

La medida busca facilitar que quienes ingresaron legalmente, pero no lograron completar su proceso migratorio, puedan actualizar su situación y acceder a un permiso temporal.

Dicha iniciativa quedó establecida mediante la Resolución Conjunta RES. ESP-001-2026, suscrita por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, con participación de la Dirección General de Migración (DGM). El nuevo mecanismo contempla un plazo de 180 días calendario para presentar solicitudes, completar expedientes, gestionar renovaciones y actualizar registros.

¿Quiénes podrán solicitar la regularización?

El programa está dirigido a venezolanos que ingresaron legalmente a República Dominicana con visa o tarjeta de turismo entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023.

Podrán participar tanto quienes iniciaron el procedimiento durante la primera etapa como aquellos que todavía no habían realizado la solicitud, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

La disposición también contempla a hijos menores de edad de los beneficiarios, incluidos aquellos nacidos en territorio dominicano que no hayan adquirido la nacionalidad de ese país, así como adultos mayores y personas con discapacidad que requieran atención especial.

Una de las novedades de esta segunda fase es la posibilidad de presentar documentos alternativos para comprobar identidad, nacionalidad, parentesco y otros datos necesarios para el trámite.

Las autoridades podrán admitir, de manera excepcional, documentos vencidos, copias verificables, declaraciones juradas y certificaciones sustitutas, siempre que permitan comprobar la información del solicitante.

Además, los venezolanos que trabajan por cuenta propia, tienen emprendimientos o se desempeñan en actividades informales también podrán optar por el mecanismo. La falta de un contrato laboral formal no será una razón automática para rechazar su solicitud, pues podrán demostrar su actividad económica con distintos soportes.

Plazos para solicitar el permiso migratorio

La Dirección General de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitarán puntos especiales de atención para recibir y procesar los expedientes durante los 180 días establecidos. También tendrán un período de hasta 90 días para publicar los formularios, requisitos, tarifas, instrucciones y demás procedimientos necesarios para la aplicación del programa.

Quienes obtengan la aprobación recibirán un permiso migratorio temporal bajo la categoría de No Residente, con una duración de dos años. Este documento permitirá regularizar su permanencia, pero no otorgará automáticamente la residencia permanente ni garantizará una renovación posterior.

¿Qué ocurre con quienes no logren regularizarse?

La normativa contempla una alternativa de retorno voluntario para las personas que no sean aprobadas o que no puedan completar el procedimiento dentro del plazo previsto. En estos casos, los ciudadanos podrán salir de República Dominicana sin pagar la tasa correspondiente a la sobreestadía, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución.

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