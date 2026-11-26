A cinco meses de los terremotos ocurridos el 24 de junio, el movimiento Hasta Encontrarlos denunció demoras por parte de los organismos del Estado en la identificación y rastreo de 63 niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en la sede del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), los familiares exigieron cuatro medidas inmediatas a las autoridades.

Los voceros de las cerca de 60 familias afectadas señalaron que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llamaba cada 15 días para consultar si los parientes habían ubicado a los menores, mientras que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) mantiene sin resultados las pruebas de ADN debido al volumen de solicitudes.

Agregaron que en los albergues verificados con el Consejo de Protección de Vargas solo coincidieron tres personas con los registros de búsqueda.

"Nos dijeron que a estos niños se les llama desaparecidos porque no se les ha encontrado su cuerpo, pero que no hay niños desaparecidos", declaró Alexander Lafon, padre de Aaron, de 12 años.

Cuatro peticiones y situación de las madres

Punto forense en la zona: Instalar una unidad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la Montaña de los Sueños Perdidos para recuperar restos y extraer perfiles de ADN.

Revisión de cámaras de seguridad: Analizar y entregar las grabaciones del estado Vargas para comprobar qué niños lograron salir con vida de las estructuras derrumbadas o identificar las rutas por donde transitaron.

Exhumación y cotejo genético: Exhumar bajo protocolos de seguridad los cuerpos sepultados durante los primeros días tras el sismo para comparar sus muestras de ADN con las de los padres buscadores.

Censo y asistencia a madres: Articular con una ONG, a través de la Defensoría del Pueblo, un censo y apoyo para las madres que quedaron fuera de los registros oficiales por dedicarse a la búsqueda y que actualmente viven en carpas o casas solidarias sin ingresos mientras sostienen a otros hijos sobrevivientes.

Pistas en cámaras de seguridad sin procesar

De los 63 menores sin localizar, 61 fueron buscados en edificaciones donde ya concluyó la remoción de escombros sin hallar rastros, y dos cuerpos fueron ubicados bajo las residencias Caribe y Belo Horizonte, donde voluntarios continúan las labores de extracción, señalaron las familias, en declaraciones recogidas por Efecto Cocuyo.

Las familias informaron que existen videos que muestran al niño Jhoniel José Morales Solano saliendo de su torre dos minutos antes del derrumbe, y a Paulino Rainer abandonando la urbanización Luisa Cáceres de Arismendi. Además, el 4 de noviembre una testigo reportó haber visto a Jhoniel en Petare, pero la Fiscalía aún no entrega las grabaciones de esa zona.

"Eso fue el 4 de noviembre y estamos a 25. Todavía no sabemos de las grabaciones del área donde se presume que pasó Jhoniel", afirmó Francis Salcedo, tía del menor y vocera del grupo.

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