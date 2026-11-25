Un Plan Maestro de Desarrollo definirá la reorganización territorial y económica del estado La Guaira tras las afectaciones ocasionadas por el doble terremoto, como parte de la tercera etapa del plan Venezuela Renace, anunció este martes 24 de noviembre el gobernador José Alejandro Terán al cumplirse cinco meses del evento sísmico.

El mandatario regional explicó que el nuevo modelo elaborado con asesoría del Ejecutivo Nacional, expertos internacionales y consultas a sectores sociales, económicos y políticos, será presentado oficialmente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y dividirá la entidad en tres vocaciones territoriales diferenciadas:

Eje agroturístico: Comprende las zonas de montaña, específicamente Carayaca y El Junko , donde se fortalecerá la producción agrícola y el turismo de montaña.

Eje logístico y comercial: Abarca desde Catia La Mar hasta La Guaira , orientado a operaciones económicas, portuarias y aeroportuarias en torno al principal puerto y aeropuerto del país.

Eje turístico: Se extiende desde Macuto hasta Caruao, destinado de manera prioritaria a la actividad recreativa y hotelera.

Soluciones habitacionales y rehabilitación urbana

En materia de atención a los damnificados, Terán detalló que 2.219 familias ya cuentan con una vivienda asignada, cifra que supera el 55% de las aproximadamente 4.034 familias albergadas inicialmente en 26 planteles educativos y cuatro campamentos transitorios.

El Ejecutivo proyecta entregar soluciones habitacionales a la totalidad de las familias afectadas antes del 31 de diciembre, combinando reparaciones, nuevas edificaciones y adquisiciones en el mercado secundario.

Avanza la rehabilitación de más de 10.000 apartamentos catalogados en categorías amarilla y roja por la Comisión Presidencial de Habitabilidad, junto con la construcción de más de 1.000 viviendas en el urbanismo Sueños Azules (sector Mamo, Catia La Mar) y la remoción de más de 1,5 millones de toneladas de escombros.

El gobernador reportó la recuperación de 141 escuelas, la rehabilitación del Periférico de Pariata y la incorporación de cuatro quirófanos en la Maternidad de Macuto.

Reactivación comercial y playas abiertas toda la semana

El balance económico regional refleja un abastecimiento de alimentos y productos de higiene superior al 90%, una recuperación del empleo por encima del 65% y una reactivación comercial superior al 70%, respaldada por más de 20 millones de dólares otorgados por la banca pública a cerca de 2.300 comercios registrados en el Sumat.

Para impulsar la temporada decembrina, Terán anunció que a partir del 1 de diciembre las playas de La Guaira operarán de lunes a domingo, dejando atrás la apertura limitada únicamente a los fines de semana.

Actualmente 55 de los 66 balnearios de la entidad se encuentran habilitados, beneficiando la reactivación económica de más de 4.000 familias vinculadas al comercio playero.

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