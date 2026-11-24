El Gobierno de Alemania ratificó este martes 24 de noviembre su respaldo al pueblo venezolano en su proceso hacia la democracia y la apertura económica, luego de la visita oficial del secretario de Estado de Asuntos Exteriores alemán, von Geyr, y su encuentro en Caracas con el canciller venezolano, Oliver Blanco.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán subrayó la relevancia histórica de esta agenda bilateral, al destacar que representa la primera visita de alto nivel de Alemania a Venezuela en décadas.

"Alemania está al lado del pueblo de Venezuela en su camino hacia la democracia y la apertura económica", expresó la Cancillería germana en su pronunciamiento público.

Acercamiento diplomático y cooperación económica

Durante la reunión con el canciller Blanco, el representante de Berlín transmitió el interés de su país en profundizar el diálogo político y reactivar el intercambio comercial y de inversiones entre ambas naciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sintetizó la postura del Ejecutivo alemán frente a esta nueva etapa de relaciones con la frase: "Nuestra diplomacia y nuestra economía están listas".

El encuentro entre Caracas y Berlín marca un paso clave en el acercamiento de Venezuela con la comunidad internacional y los socios europeos, en sintonía con las medidas de apertura económica y política impulsadas en el país.

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