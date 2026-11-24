El reciente comunicado de los resultados de la cuarta reunión de la Mesa del Diálogo entre el oficialismo y la oposición, sigue dando de qué hablar. El tema sobre la situación jurídica de las concesiones en telecomunicaciones prendió las alarmas una vez que en el propio comunicado oficial hablara sobre la revisión de algunas concesiones a medios de comunicación y dejara por fuera, aparentemente, a otros.

Para Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, el comunicado oficial omite a diversos medios de comunicación, que aunque puedan estar en situaciones distintas, al final todos terminan en una especie de inseguridad jurídica. “Las televisoras abiertas como el caso de Meridiano Televisión o canales regionales privados, al no estar incluidos en este primer listado siguen operando bajo el esquema de concesiones vencidas o en trámites administrativos inconclusos, entonces quedan expuestos a discrecionalidad de Conatel y a una evidente asimetría regulatoria frente a los competidores directos”.

Cárdenas comentó que en el comunicado no solamente las partes involucradas dejaron entrever que se podrían estudiar ciertos y determinados casos. Recalcó que hay situaciones específicas como el retiro de concesiones y expropiaciones, que serían las grandes olvidadas de este tema controversial.

“Las emisoras de radios comerciales cerradas en los últimos años son las grandes olvidadas del acuerdo, porque mientras se menciona en términos genéricos a los medios comunitarios, cientos de emisoras quedaron por fuera bajo el argumento de la extinción del dominio o vencimiento de habilitación. Ni siquiera entran en la categoría de actualización”, dijo Cárdenas.

El CNP ha fijado posición desde un principio ante la mesa del Diálogo en temas específicos como las diversas hojas de ruta, la restitución de la libertad de expresión y la no criminalización del ejercicio del periodismo.

“Las concesiones del espacio radioeléctrico deben regirse por procedimientos administrativos transparentes, reales, objetivos y abiertos a todos los operadores por igual, no por listas selectivas manejadas políticamente”.

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