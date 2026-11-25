La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión (CVIR) se declaró en sesión permanente en rechazo a la falta de renovación de las concesiones administrativas de decenas de emisoras en el país, calificando esta situación como "inaceptable".

A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus redes sociales este martes 24 de noviembre, el gremio radial exigió "la regularización de los títulos administrativos que ha solicitado en cumplimiento de las leyes", advirtiendo sobre el estado de vulnerabilidad legal en el que operan las estaciones privadas frente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La reacción de la CVIR se produjo luego de que, al término de la cuarta ronda de negociaciones políticas en Caracas entre el Gobierno y la oposición, las delegaciones acordaran iniciar la actualización del espectro radioeléctrico únicamente para las televisoras nacionales, los medios comunitarios y la red de emisoras Fe y Alegría, dejando por fuera al menos a 50 estaciones de radio privadas que llevan años esperando respuesta sobre sus trámites de renovación y adecuación legal.

El limbo legal de las concesiones y el encuentro con Conatel

De acuerdo con reportes del sector telecomunicaciones, una parte importante de estas emisoras afectadas posee permisos del llamado "antiguo régimen" —otorgados antes de la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2010— y, tras 16 años, aún aguardan que Conatel complete la transformación de sus títulos al marco vigente. Al operar sin la renovación formal en mano, las estaciones quedan expuestas a cierres administrativos inmediatos bajo el argumento del vencimiento de su habilitación.

En medio de la tensión generada por el reclamo gremial, directivos de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión sostuvieron también este martes una mesa de trabajo con autoridades de Conatel con el objetivo de profundizar la articulación institucional, revisar los expedientes pendientes y avanzar hacia un marco jurídico sólido que respalde las inversiones y la operatividad del sector radial en el país.

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