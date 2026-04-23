A dos meses de aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela: ¿Cuántas personas han sido liberadas?

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El 19 de abril se cumplieron dos meses de haber sido aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela, uno de los avances más significativos en materia de justicia procesal para el país.

Cifras actualizadas de liberaciones al 22 de abril de 2026

Al cumplirse 2 meses de la entrada en vigencia, estos son sus resultados divulgados por la comisión de Convivencia y Paz:

Solicitudes validas recibidas: 12.187

Personas beneficiadas que se encontraban privadas de libertad: 314

Personas beneficiadas con medidas cautelares: 8.302

Total de libertades plenas otorgadas: 8.616

¿Quiénes pueden recibir amnistía en Venezuela en el ámbito de la presente ley?

De acuerdo al artículo 8 del texto legal publicado en la Gaceta Oficial N° 6.990: "Se concede amnistía general a los delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el contexto de los siguientes hechos":

El golpe de estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. Los relacionados con el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar con ocasión a la convocatoria y posterior realización del referendo revocatorio presidencial del año 2004. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo del año 2007. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre julio y septiembre del año 2009. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos con ocasión de las elecciones presidenciales de abril del año 2013 y la proclamación de sus resultados. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio del año 2014. Los relacionados con las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto del año 2017. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar. Los relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en el año 2023. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales celebradas en julio del año 2024. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en el año 2025.

Caso PDVSA Obrero

El pasado 16 de abril se conoció la liberación de al menos 50 personas de la cárcel de Yare en el estado Miranda. Días después, el Ministerio Público confirmó el otorgamiento de medidas sustitutivas de libertad a ese grupo de personas.

De acuerdo a reportes difundidos en redes sociales, se trataría de un grupo de personas vinculadas a casos de presunta corrupción dentro de la industria petrolera.

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