A pocos días del 1 de mayo: Fedecamaras se pronuncia sobre el ajuste salarial en Venezuela

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El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, solicitó este jueves que se implementen soluciones estructurales para garantizar la recuperación sostenible del ingreso de los trabajadores en Venezuela en medio de la expectativa de un próximo anuncio de ajuste salarial por parte del Ejecutivo nacional.

Durante una entrevista concedida a Shirley Radio, Capozzolo explicó que cualquier mejora en el flujo de caja del trabajador debe estar respaldada por un incremento en la productividad y la competitividad exportadora. Según el vocero, estos elementos son los únicos capaces de generar beneficios reales y permanentes para la fuerza laboral del país.

Enfoque en la sostenibilidad económica

El representante del sector empresarial insistió en que las medidas que se tomen en el corto plazo no deben comprometer la estabilidad monetaria. En este sentido, subrayó la importancia de evitar que los ajustes se conviertan en factores que alimenten el ciclo inflacionario.

"Debemos llegar esta vez a soluciones sostenibles en el tiempo, a soluciones estructurales que perduren y que no impacten la inflación", precisó Capozzolo durante la conversación radial.

Para el presidente de Fedecámaras, la discusión sobre el salario no debe limitarse exclusivamente a la adquisición de productos de primera necesidad, y agregó que un ingreso verdaderamente digno es aquel que permite al empleado cubrir necesidades integrales, incluyendo el acceso al sistema de salud y espacios de recreación.

Limitaciones del sector privado

Para materializar esta recuperación salarial, Capozzolo identificó una serie de barreras críticas que frenan el crecimiento del aparato productivo nacional.

Entre los obstáculos mencionados destacan la elevada presión fiscal que soportan las empresas, la ausencia de mecanismos de crédito bancario y las constantes fallas en el suministro de servicios públicos esenciales.

El dirigente concluyó que la resolución de estos problemas de base es un requisito indispensable para que las empresas privadas puedan sostener mejores condiciones económicas para su personal de manera autónoma y duradera.

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