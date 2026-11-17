El equipo de abogados del exboxeador venezolano Jorge Linares se prounició luego de su detención en El Paso, Texas, por parte de agentes de ICE.

A través de un comunicado divugado por la agencia EFE, la firma legal Wilner O'Reilly aseguró en un comunicado compartido por EFE que Linares tiene "autorización" para vivir en Estados Unidos, y recalcó que ha cooperado con las autoridades migratorias.

"Estamos en comunicación con el ICE y trabajamos para resolver este asunto lo antes posible", declararon los abogados en el comunicado.

Asimismo, la representación legal precisó que no ofrecerán mayores datos sobre el estatus migratorio o las circunstancias de la aprehensión "por respeto a la privacidad" del exmonarca.

¿Qué dijo la Asociación Mundial de Boxeo?

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Gilberto Mendoza, manifestó su respaldo al exdeportista barinés, y confirmó que mantiene contacto directo con sus allegados: "Siempre apoyaré a nuestros campeones dentro y fuera del cuadrilátero", expresó el directivo a través de X.

La detención del "Niño de Oro" la dio a conocer el pasado domingo a través de su cuenta en X, donde expresó: "Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura".

Linares, oriundo de la población de Barinitas, ha sido uno de los pugilistas más sobresalientes de su etapa boxística. Durante su carrera deportiva, el exatleta conquistó campeonatos mundiales en las categorías de peso pluma, peso súper pluma y peso ligero antes de oficializar su retiro de los cuadriláteros.

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