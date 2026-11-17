Con el voto favorable de la plenaria durante su sesión ordinaria de este martes, el Parlamento venezolano otorgó el aval constitucional requerido para que la mandataria Delcy Rodríguez extienda su estadía fuera del país y dé continuidad a su agenda diplomática en el exterior.

La autorización legislativa respalda el despliegue internacional iniciado por la jefa de Estado el pasado 11 de noviembre, un periplo enfocado tanto en foros multilaterales como en el estrechamiento de alianzas económicas y financieras con naciones estratégicas de Eurasia y Medio Oriente.

Recorrido multilateral y alianzas en el Golfo Pérsico

Hasta la fecha, la agenda oficial de Rodríguez ha abarcado tres paradas clave de alto nivel:

Türkiye (Antalya): Participación en las deliberaciones de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), escenario en el que inició su despliegue exterior.

Qatar (Doha): Reuniones bilaterales con el emir Tamim bin Hamad Al Thani y con el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, orientadas a captar flujos de capital extranjero y dinamizar los acuerdos de cooperación económica.

Emiratos Árabes Unidos: Encuentro presidencial con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, jornada en la que Rodríguez retribuyó el envío de ayuda humanitaria tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela y exploró nuevas iniciativas de inversión y desarrollo compartido.

Balance energético y confrontación en el hemiciclo Durante el debate parlamentario, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, fustigó a los sectores adversos que cuestionan el viaje presidencial y sostuvo que las gestiones internacionales de la mandataria están rompiendo el cerco financiero contra el país: ·"¡Sanciones que ustedes solicitaron! ¡Eso es lo que está haciendo la presidenta Delcy Rodríguez: desbloqueando nuestro país! Y les arde que lo esté haciendo y lo esté logrando, como en efecto está sucediendo de manera exitosa y extraordinaria", afirmó tras recordar que las medidas restrictivas fueron promovidas por esa misma bancada («¡que ustedes solicitaron!»). Infante destacó que la jefa de Estado se encuentra en el exterior "cuidando los intereses nacionales" y extendió un reconocimiento por el "exitoso viaje que ha tenido la presidenta en Türkiye, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde, además, sostuvo un buen encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva". Al detallar la recuperación económica frente a las sanciones, el parlamentario precisó cifras del sector hidrocarburos: "Este país, con más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales, bloqueo y sanciones, alcanzó los 1. 250. 000 barriles diarios de producción; y los países que está visitando la presidenta son potencias energéticas en petróleo y gas". Asimismo, resaltó que "este año, la presidenta Delcy Rodríguez exportó por primera vez en la historia la primera molécula de gas de este país", asegurando que su presencia internacional inserta a Venezuela en el tablero de "la seguridad energética mundial, en momentos en que en aquella región existen conflictos muy serios en el estrecho de Ormuz, que todas y todos conocemos, y hoy Venezuela juega un papel fundamental ahí".