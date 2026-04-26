Activan Plan Especial de Atención a las Lluvias en 7 estados: pronunciamiento de Delcy Rodríguez

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La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció la tarde de este domingo 26 de abril sobre las lluvias que afectan gran parte del país.

"Estamos atentos ante la presencia de lluvias extraordinarias en el país, debido a vaguada reforzada por el fuerte calentamiento desde el pasado 24 de abril".

La mandataria informó que se ha activado "el Plan Especial de Atención a las Lluvias con acciones inmediatas en los estados Lara, Mérida, Aragua, Miranda, Portuguesa, Sucre y Zulia, afectados tras las fuertes precipitaciones, para brindar atención y protección a nuestro pueblo".

Las lluvias del fin de semana han afectado sectores rurales de los municipios Morán, Torres, e Iribarren del estado Lara.

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