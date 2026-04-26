Plataforma Unitaria emite comunicado de solidaridad con EEUU tras atentado: esto dice

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La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela emitió un comunicado oficial para manifestar su rechazo absoluto ante el ataque ocurrido recientemente en EEUU.

El incidente tuvo lugar durante la Cena Anual de Corresponsales, un evento que reúne a importantes figuras políticas y miembros de la prensa internacional.

A través de sus canales oficiales, la coalición opositora venezolana calificó el suceso como un atentado que puso en peligro la vida de los asistentes. El mensaje subraya la preocupación por la seguridad de quienes participaban en esta actividad de alto perfil en la capital estadounidense.

Detalles del incidente

El comunicado especifica que la situación de riesgo afectó directamente al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump. De igual manera, se mencionó que la integridad física de diversos funcionarios del gobierno, periodistas y otros invitados presentes en el recinto estuvo bajo amenaza debido a estos hechos.

Mensaje de apoyo

La organización aprovechó el espacio para enviar un mensaje de fraternidad hacia los ciudadanos estadounidenses. Expresaron su solidaridad con el pueblo de ese país ante lo que describieron como un hecho lamentable que altera la tranquilidad institucional y social.

"La violencia contradice los principios democráticos y nunca será el camino para quienes apostamos por la libertad, la convivencia y el entendimiento entre las naciones", indicó el partido.

Finalmente, los representantes de la Plataforma Unitaria manifestaron sus deseos de que todas las personas involucradas en el evento se encuentren fuera de peligro. Extendieron su apoyo a las familias de los asistentes, esperando que la situación se mantenga bajo control y se garantice el resguardo de todos los afectados por el suceso.

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