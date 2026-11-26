Este jueves la aerolínea española plus Ultra anunció a su sindicatos el cierre y el despido de más de 650 empleados.

Fuentes sindicales, aseguraron el anuncio de la aerolínea tras una reunión que tuvieron con representantes de la empresa.

Cierre y despido de trabajadores

De acuerdo con la información proporcionada, el cierre de la aerolínea y el ERE de extinción, era lo que se esperaba luego de que Plus Ultra anunciara esta misma semana la decisión de suspender todas sus operaciones aéreas.

Cabe destacar que desde la semana anterior la aerolínea suspendió los vuelos hacia Argentina y Perú, sumándose a la suspensión de los vuelos de Colombia anunciado en el pasado mes de junio.

Despido masivo de trabajadores

Luego de la reunión, la empresa no se ha pronunciado sobre los detalles de la misma, ni del despido masivo que afectará al menos a 659 trabajadores.

Mientras que el sindicato repitió su reclamo a la empresa para " aclare las numerosas cuestiones económicas que siguen sin estar suficientemente justificadas en la documentación entregada a la representación de los trabajadores".

Asimismo, denunció que hay una "claridad que la propia empresa reconoció durante la reunión". “La sensación que nos deja esta reunión es que existe demasiada prisa por liquidar la empresa y quitarse de encima a los trabajadores, sin haber aclarado antes cuestiones económicas de enorme relevancia", agregó.

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