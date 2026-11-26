El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, encabezará la inauguración de la Semana de la Energía en Venezuela, cumbre internacional pautada del 22 al 25 de febrero de 2027 en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Caracas.

El evento estará enfocado en la recuperación de la producción petrolera, el desarrollo de infraestructuras, la monetización del gas natural y el impulso de nuevas alianzas estratégicas para dinamizar el sector de hidrocarburos en el país.

Organizada por la plataforma de inversión Energy Capital & Power, la jornada cuenta con el respaldo institucional y patrocinio de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Ministerio de Hidrocarburos.

Participación corporativa y agenda del encuentro

La cita busca consolidar a Venezuela como un actor clave en el mapa energético global, generando un punto de convergencia entre autoridades gubernamentales, operadoras petroleras e inversionistas internacionales.

Más de 40 altos ejecutivos de corporaciones energéticas globales —entre ellas Chevron, Shell, BP y UCC Holding— ya formalizaron su inscripción para asistir a las mesas de trabajo.

La programación contempla ponencias ministeriales, paneles de debate técnico, foros de inversión y rondas de reuniones bilaterales orientadas a evaluar proyectos de expansión de crudo y gas.

Los interesados en participar pueden consultar en el portal oficial de la Semana de la Energía en Venezuela los requisitos para tramitar el pase de delegado, así como las tarifas preferenciales habilitadas para asistentes en los hoteles Eurobuilding, Meliá, Marriott y Londres.

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